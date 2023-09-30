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أنس جابر تتوج بلقب بطولة نينغبو الصينية

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 09:51 قراءة: 0 د, 51 ث
      
توجت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة عالميا ببطولة نينغبو الصينية ذات الـ 250 نقطة، اثر فوزها اليوم السبت على اللاعبة الروسية ديانا شنايدر المصنفة 85 عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-2 و6ـ1.

وهو اللقب الثاني لأنس جابر سنة 2023 والخامس في مسيرتها الاحترافية، بعد احرازها بطولة بيرمينغهام من فئة 250 نقطة في 2021، وبطولة مدريد للماسترز من فئة 1000 نقطة، وبطولة برلين العشبية من فئة 500 نقطة في 2022، وبطولة شارلستون من فئة 500 نقطة في 2023.

...

وستخوض انس جابر خلال الاسبوع المقبل منافسات بطولة بيكين للماسترز ذات 1000 نقطة التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة حيث ستواجه في الدور الاول احدى اللاعبات القادمات من مرحلة التصفيات التمهيدية.


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