أنس جابر تتوج بلقب بطولة نينغبو الصينية

توجت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة عالميا ببطولة نينغبو الصينية ذات الـ 250 نقطة، اثر فوزها اليوم السبت على اللاعبة الروسية ديانا شنايدر المصنفة 85 عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-2 و6ـ1.وهو اللقب الثاني لأنس جابر سنة 2023 والخامس في مسيرتها الاحترافية، بعد احرازها بطولة بيرمينغهام من فئة 250 نقطة في 2021، وبطولة مدريد للماسترز من فئة 1000 نقطة، وبطولة برلين العشبية من فئة 500 نقطة في 2022، وبطولة شارلستون من فئة 500 نقطة في 2023.