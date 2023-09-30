القصرين : حجز أكثر من ألفي كلغ من السكر المخزن بطرق غير قانونية

ضبطت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بالقصرين ، يوم الجمعة ، أكثر من ألفي كلغ من السكر ( غير معروضة للبيع) حجزا فعليا وتأمينها لدى فرع الديوان التونسي للتجارة لإعادة ضخها بالسوق وفتح محضر بحث من أجل إخفاء بضاعة.



وتم الحجز إثر عملية مداهمة نفذتها فرق المراقبة الإقتصادية بالجهة بالتنسيق مع الفرق الأمنية ، لأحد مخازن شركة بيع المواد الغذائية بالجملة بمدينة فوسانة بعد توفر معلومات مفادها تعمد صاحب هذه الشركة احتكار السلع و المضاربة فيها والتفويت فيها بأسعار مرتفعة، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين.

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