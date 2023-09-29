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هدف راموس بالخطأ في مرماه يهدي برشلونة الفوز على إشبيلية

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 22:44 قراءة: 0 د, 39 ث
      
صعد برشلونة مؤقتا إلى صدارة البطولة الاسبانية لكرة القدم بفوزه 1-صفر على ضيفه إشبيلية اليوم الجمعة بعد أن اسكن المدافع المخضرم سيرجيو راموس الكرة بطريق الخطأ في مرماه خلال الشوط الثاني.
وبدا راموس، قائد ريال مدريد السابق الذي يلعب أمام منافسه القديم برشلونة مرة أخرى للمرة الأولى منذ 2020، عاجزا عندما حاول ابعاد عرضية من لامين جمال البالغ من العمر 16 عاما لكنه شاهد الكرة تتسلل فوق خط المرمى في الدقيقة 76.
وتلقى راموس استقبالا عدائيا عندما قوبلت لمساته المبكرة بصيحات استهجان من جماهير الفريق المضيف لكن هتافات صاخبة تعالت في ملعب مونجويك الأولمبي، الملعب المؤقت لبرشلونة، بعد هدف اللاعب البالغ من العمر 37 عاما في مرماه.
وبهذه النتيجة يتقدم برشلونة بنقطة واحدة على حساب جيرونا صاحب المركز الثاني والذي له مباراة مؤجلة بينما يحتل إشبيلية المركز 12.
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