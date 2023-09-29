دورتموند بعشرة لاعبين يهزم هوفنهايم 3-1 ويقتنص صدارة البطولة الالمانية

تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه هوفنهايم 3-1 اليوم الجمعة بعد ان سجل المخضرم ماركو ريوس هدفا للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة الالمانية لكرة القدم ليصعد مؤقتا إلى صدارة الترتيب.

ورفع فوز دورتموند، وهو الثالث على التوالي في البطولة هذا الموسم، رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ اللذين سيلعبان غدا السبت.

وتقدم الفريق الزائر، الذي سيواجه ميلان في رابطة أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، في الدقيقة 18 بعد خطأ دفاعي ليسجل نيكلاس فولكروغ هدفه الأول هذا الموسم.

وأحرز أندريه كراماريتش هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 25 لكن دورتموند انهى الشوط الأول متقدما 2-1 بفضل ريوس بعد ان ارسل الحارس أوليفر باومان الكرة في طريقه.



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وسجل ريوس، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات بالبطولة.

وبدأ هوفنهايم الشوط الثاني بقوة واطلق تسديدة رائعة في العارضة من ركلة حرة من روبرت سكوف، قبل أن يطرد لاعب دورتموند رامي بن سبعيني بحصوله على الإنذار الثاني.

لكن دورتموند هو من سجل مرة أخرى بفضل انطلاقة جوليان رايرسون الرائعة لمسافة 70 مترا في الوقت المحتسب بدل الضائع، مما أنهى سلسلة انتصارات هوفنهايم المتتالية في أربع مباريات.