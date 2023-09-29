وزير الخارجية يلتقي مسؤولين ووزراء في جنوب افريقيا و يبحث معهم تعزيز التعاون في مجالات الفلاحة والصحة و الصناعة

في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى بريتوريا بمناسبة انعقاد الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين تونس وجنوب إفريقيا، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار اليوم الجمعة لقاءات مع مسؤولين ووزراء بحكومة جنوب إفريقيا.



وذكرت الوزارة أن نبيل عمار التقى وزيرة الفلاحة والتنمية الريفية بالحكومة الجنوب الإفريقية،أنجيلا ثوكو ديديزا، وأعرب عن تطلّع الجانب التونسي إلى دفع التعاون مع نظيره الجنوب إفريقي في المجال الفلاحي وتبادل الخبرات في مجالات تعصير طرق استغلال الأراضي الفلاحية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة .





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وسلّم نبيل عمار الوزيرة انجيلا مشروع تعاون في المجال الفلاحي كما أبلغها بدعوة موجهة إليها من قبل نظيرها التونسي لزيارة تونس خلال الفترة القادمة قصد مزيد التنسيق والتشاور بين الجانبين حول آليات دفع التعاون في الميدان الفلاحي.



والتقى وزير الخارجية أيضا وزير الصحة الجنوب إفريقي، جووي فاهلا. وبحث الوزيران واقع التعاون بين البلدين في قطاع الصحة لاسيّما صناعة الأدوية والمنتجات الصيدلانية . وتم التأكيد على ضرورة تشجيع القطاع الخاص بالبلدين على بحث فرص الشراكة في الميدان الصحي فضلا عن بحث إمكانية إعادة العمل بالإتفاق الثنائي المبرم بين البلدين في هذا المجال .

و أبلغ وزير الخارجية الوزير الصحة الجنوب إفريقي بالدعوة الموجهة إليه من قبل نظيره التونسي لزيارة تونس، والتي ستشكّل،وفق بلاغ إعلامي " إطارا مناسبا لبحث آليات تطوير التعاون بين تونس وجنوب إفريقيا في المجال الصحي".



والتقى وزير الشؤون الخارجية اليوم في بريتوريا نائبة وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي، جينا نومالانغلو.

وأكّد الطرفان، بالمناسبة، على أهمية العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى المتميّز للروابط السياسية التي تجمع البلدين.

ونوّه الوزير بوجود آفاق واعدة للتعاون بين الجانبين في مجال التجارة والاستثمار، خاصة في ضوء اتفاقية التجارة الحرّة القارية الإفريقية، مشيرا إلى ضرورة تركيز مجلس الأعمال التونسي-الجنوب إفريقي ليكون إطارا لتكثيف التعاون بين الفاعلين في القطاع الخاص في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

