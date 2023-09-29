توزر: الإدارة الجهوية للصحة تنفي تسجيل حالات إصابة أو وفاة ناتجة عن حمى غرب النيل

نفى المدير الجهوي للصحة بتوزر، ياسين صبري، تسجيل أية حالة مرضية ناتجة عن حمى غرب النيل بولاية توزر الى غاية اليوم الجمعة.

وأوضح صبري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ الاشتباه في حالة تقيم بالمستشفى الجهوي بتوزر فضلا عن عدد من المشتبه بهم الآخرين المقيمين في مستشفيات خارج الجهة، وقد وردت من معهد باستور جميع نتائج تحاليل عيّنات رفعت منهم سلبية.

وبيّن أن معظم الحالات المشبه بها توجد في حامة الجريد إلا أنّه لم تصدر أي نتيجة إيجابية حتى الآن، في انتظار صدور نتائج باقي التحاليل، مؤكدا أنّ هذه المناطق تخضع للمراقبة والمتابعة الصحية.

يشار إلى أنّ عددا من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا تفيد بتسجيل 6 إصابات بفيروس غرب النيل نتج عنها حالات مرضية بالتهاب السحايا.



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يذكر أنّ الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، قد نفت في بلاغ أصدرته، أمس الخميس، تسجيل حالات مرض أو وفاة ناتجة عن حمى غرب النيل، وقد تم رفع عينات لمرضى يقيمون بالمستشفيات الجهوية والجامعية ولمتوفين في انتظار ورود نتائجها من معهد باستور بتونس العاصمة لتأكيد أو نفي ذلك.

