أيام قرطاج السينمائية 2023 تكرم المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد

قررت هيئة تنظيم الدورة الرابعة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية (28 أكتوبر- 04 نوفمبر 2023) تكريم المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد وذلك تقديرا لمسيرته الفنية ومقاربته الإبداعية التي عكست ملامح سينما فلسطينية بديلة، عبر قصص مرئية مستلهمة من وقائع حقيقية ومظاهر اجتماعية كشفت المسكوت عنه.



وذكرت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم أن هاني أبو أسعد يعدّ أحد أبرز وجوه "السينما الفلسطينية الجديدة " وأكثرها غزارة إنتاجية، وقد حازت أفلامه عدة تتويجات عالميّة، وهي تُمثّل اعترافات وانتصارات ثمينة بالنظر لصلابة القيود المضروبة على ما يحدث في فلسطين من مظالم وانتهاكات.

وقد ذاع صيته بالخصوص من خلال فيلم "الجنّة الآن"، الفائز بجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم أجنبي سنة 2006 وفيلم "عمر" المتوج بالتانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية، (دورة 2014) فضلا عن ترشيح "الجنّة الآن" و"عمر" لمسابقة الأوسكار في قسم أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبيّة.



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ولد هاني أبو أسعد في فلسطين بالناصرة في 11 أكتوبر 1961، وأسّس سنة 1990 شركة إنتاج سينمائي. ويعد الفيلم القصير "منزل ورقي" (إنتاج 1992) أول عمل سينمائي في رصيده وحصد عنه عدة جوائز في مهرجانات دوليّة ثمّ أخرج فيلمه الطويل الأوّل "الفرخ الرابع عشر" سنة 1998 وبعده "الناصرة 2000" سنة 2000 ثمّ "فورد ترانزيت" و"عرس رنا" و"الجنّة الآن" و"عمر" أمّا تجربته الهوليوودية، فقد تضمنت فيلمين أوّلهما "الساعي" سنة 2012 وثانيهما "الجبل بيننا" سنة 2017.

