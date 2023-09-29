رئيس الحكومة يستعرض مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي برامج التعاون بين تونس والمنظمة

تناول لقاء جمع اليوم الجمعة رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، بمديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي ، رانيا بيخازي، برامج التعاون بين تونس ومنظمة العمل الدولية على غرار صندوق الشباب والتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

واستعرض الجانبان المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة وتقدم الحوار الاجتماعي في تونس والتزام الحكومة باستمراريته مع الشركاء الاجتماعيين.





تابعونا على ڤوڤل للأخبار