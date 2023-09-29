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الاحتفاظ ب10 أشخاص بينهم إطارات طبية بالمستشفى الجهوي بزغوان على خلفية شبهات فساد وتدليس وثائق والإهمال الناتج عنه حالة وفاة

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 19:00 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان اليوم الجمعة بالاحتفاظ بطبيبين و4 ممرضين وعامل بالمستشفى الجهوي وصاحبي شركتين لبيع البدائل الطبية ومدير مدرسة ، وفتح بحث تحقيقي في شأنهم في قضايا تتعلق بشبهة فساد وتدليس وثائق والإهمال والتقصير الناتج عنهما حالة وفاة وفق مصدر من الحرس الوطني بزغوان الذي لم يكشف عن تفاصيل هذه القضايا للحفاظة على سرية الأبحاث.
واستنادا إلى ذات المصدر فإن النيابة العمومية أذنت بفتح البحث التحقيقي لمزيد التحري في التهم الموجهة للمظنون فيهم في هذه القضية التي تعهدت بها فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بزغوان وذلك في انتظار البت النهائي في نتائج البحث في الأيام القليلة القادمة.


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