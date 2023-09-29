المراقبة الاقتصادية تحجز فعليا 2150 كغ من السكر غير معروضة للبيع من قبل شركة تجارة بالجملة في فوسانة

حجزت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين ومصالح الأمن ، الجمعة ، فعليا 2150 كغ من مادة السكر غير معروضة للبيع داخل مخزن تابع لشركة بيع المواد الغذائية بالجملة بفوسانة.



واضافت الوزارة في بلاغ نشرته الجمعة ان الكمية تم تأمينها لدى فرع الديوان التونسي للتجارة لإعادة ضخها بالسوق وفتح محضر بحث من أجل إخفاء بضاعة.





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واشارت الى ان العملية تمت إثر توفر معلومات مفادها تعمد صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة بمدينة فوسانة احتكار السلع والمضاربة فيها بأحد مخازنه والتفويت فيها بأسعار مرتفعة .