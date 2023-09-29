السفارة الامريكية بتونس تعلن عن فتح باب الترشحات لفائدة الطلبة التونسيين المتفوقين للمشاركة ببرنامج قادة الغد

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس، اليوم الجمعة، عن فتح باب الترشحات للمشاركة ببرنامج قادة الغد التابع لمبادرة الشراكة في الشرق الأوسط لفائدة الطلبة التونسيين المتفوقين للالتحاق بالجامعات الامريكية الرائدة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا والحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير.



ويمكن للطلبة الجامعيين أيضًا الدراسة لمدة فصل دراسي في الولايات المتحدة، وتتاح لطلبة ما بعد التخرج فرص للمشاركة في برامج أبحاث للأساتذة المساعدين. وحددت آخر اجل لتقديم الترشحات يوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

وبرنامج قادة الغد انطلق منذ 16 سنة و تموله وزارة الخارجية الأمريكية، بالشراكة مع جامعات أمريكية رائدة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في القاهرة، والجامعة الأمريكية في بيروت، والجامعة الأمريكية اللبنانية.



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و يتابع الطلبة في هذه الجامعات برامج تكوينية لتطوير قدرات التفكير النقدي والإبداع والمهارات القيادية من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها مجتمعاتهم والعالم ككل. وبالإضافة إلى البرامج الأكاديمية، يمكن للمشاركين الاستفادة من التربصات، وتأطير أعضاء هيئة التدريس، وورشات عمل لتعزيز إمكاناتهم القيادية.

وبيّنت انه عند عودة الطلبة إلى أوطانهم، يلتحقون بشبكة متنامية تضم أكثر من ألف من خريجي البرامج الذين يعملون كقادة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و يغطي برنامج قادة الغد الرسوم الدراسية ورسوم البرامج الأكاديمية، والسكن الجامعي، ومنحة معيشة شهرية، ومصاريف التأمين، ومنحة للكتب الدراسية، وغيرها من النفقات المتعلقة بالمشاركة في البرنامج.

و الاشتراك في البرنامج مفتوح لتلامذة السنوات النهائية بالمدارس الثانوية أو المتقدمين الذين تخرجوا منها عام 2023 والطلبة المتخرجين الملتحقين بالدراسات العليا الذين يستوفون معايير البرنامج منها ان يكون حامل الجنسية التونسية.









