الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تتسلم 10 حافلات مزدوجة بكلفة 6 ملايين دينار

اعلنت وزارة النقل ان الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، تسلمت الجمعة، 10 حافلات مزدوجة بكلفة تقدر ب6 مليون دينار ستخصص للنقل الحضري والجهوي



واضافت الوزارة في بلاغ لها ان هذه الدفعة تعد الثالثة بعد الدفعتين الأولى والثانية المتكونتين من 6 حافلات رفاهة من ضمن صفقة اقتناء جملية ب50 حافلة على ان يتم تسلم البقية على دفعات خلال الأشهر القادمة.





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واشارت الى ان هذه الإقتناءات تتنزل في إطار النهوض بخدمات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس وتنفيذا للسياسة الوطنية للتنقلات الحضرية وأيضا لتعزيز الربط بين معتمديات الجهة.



