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محكمة التحكيم الرياضية ترفض طعن الترجي الرياضي بخصوص عقوبات الكاف

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 16:29 قراءة: 0 د, 55 ث
      
رفضت محكمة التحكيم الرياضية بلوزان (التاس) الطعن الذي تقدم به الترجي الرياضي التونسي ضد العقوبات المسلطة عليه من طرف لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) على إثر أعمال العنف التي ارتكبتها فئة من جماهيره في فترة ما بين الشوطين من مباراة اياب الدور ربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم لسنة 2023 امام شبيبة القبائل الجزئري على ملعب حمادي العقربي برادس.

وقال الترجي الرياضي في بلاغ نشره اليوم الجمعة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان "التاس" أصدرت قرارا بتاريخ 26 سبتمبر 2023 يقضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد العقوبات المسلطة عليه من طرف لجنة الانضباط التابعة للكاف مضيفا انه تبعا لذلك تبقى جميع العقوبات نافذة وتتمثل في :
- اللعب دون حضور الجمهور لـ4 مقابلات قارية وذلك بسبب الإخلالات الأمنية التي شابت المقابلة
...

-تأجيل تنفيذ هذا القرار في حدود مقابلتين فقط على أن لا يرتكب أي تجاوز تأديبي في غضون 12 شهرا من تاريخ العقوبة
-إقصاء الترجي الرياضي آليا من المشاركة في المسابقات الإفريقية للسنة القادمة في صورة حدوث أعمال شغب أخرى مهما كان نوعها في غضون 12 شهرا من تاريخ العقوبة -غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار


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