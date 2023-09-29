مؤسسة سيراس تسلم مؤسسة الأرشيف الوطني جزءا من تراثها منه شريط وثائقي حول الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة

استعدادا للاحتفال سنة 2024 بالذكرى الستين لتأسيسها، اختارت مؤسسة سيراس إيداع جزء من "تراثها" بمؤسسة الأرشيف الوطني التونسي، حيث سلم مدير الدار كريم بن اسماعيل اليوم الجمعة إلى مدير الأرشيف الوطني، الأستاذ هادي جلاب، محفوظات الفيلم الوثائقي "موعد مع التاريخ"، وهو من إنتاج سراس وإخراج حمادي الصيد سنة 1965.

ويتعلق هذا الوثائقي برحلة الرئيس بورڤيبة إلى الشرق الأوسط، وزيارته إلى القدس (التابعة للأردن في ذلك الوقت) وخطابه الشهير في أريحا. كما سلمه "البكرات" الأصلية للفيلم.

ووفق بلاغ صادر عن سيراس فإن هذه المحفوظات تحتوي على رسائل وتعليقات ومبادلات بين محمد بن اسماعيل (المدير المؤسس لدار سراس) وحمادي الصيد (الصحفي والسينمائي والديبلوماسي الشهير في ما بعد) ومراسلات مع الحكومة، وغيرها من الوثائق الهامة.

وأودعت دار سيراس كذلك جميع الأشرطة الصوتية لبرنامج «إفطارالصباح» لباتريك فيرلا، على إذاعة سويسرا الروماندية التي شارك فيها محمد بن اسماعيل لمدة ثلاث سنوات (من 1996الى 1998)، وهي شهادات تم تقديمها أسبوعيا وتكشف عن الحياة اليومية في ذلك الوقت، كما يراها أحد كبار صحفيي جيله.



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وأوضحت دار سيراس أنها لم تكن لتفرط في هذا الأرشيف الهام لولا "جدية ومهنية الاستاذ الهادي جلاب وعراقة مؤسسة الارشيف الوطني ،التي ستتولى رقمنتها". وأشارت إلى أن هذه الشهادات عن الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية "تشكل دفعة أولى من الوثائق التي تضعها سيراس على ذمة أمناء المحفوظات والباحثين والمؤرخين".

