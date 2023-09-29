وحدات الحرس الوطني تحبط 426 محاولة هجرة غير نظامية بين 15 و28 سبتمبر الجاري

تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية من إحباط 426 محاولة للهجرة غير النظامية، بينها 209 على المستوى البحري و 217 محاولة برا وذلك من 15 إلى 28 سبتمبر 2023.



وضبطت هذه الوحدات ، وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة ، 7756 مجتازا منهم 4174 على الحدود البرية، بينهم 4172 من جنسيات افريقية جنوب الصحراء، والبقية بحرا بينهم 2595 أجنبي و987 تونسي خلال نفس الفترة.





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كما تم إتلاف 95 مركب حديدي وحجز 68 مركب و27 زورق مطاطي و115 محرك بحري، إضافة إلى حجز 42 سيارة و12 شاحنة تم استعمالها في نقل المجتازين برا وبحرا و27 دراجة نارية لكشف المسالك.



وفي عملية المداهمات التي تمت تحت غطاء قانوني أمكن للوحدات الأمنية، حجز مبالغ مالية بلغت قرابة 200 ألف دينار تونسي و6 الاف أورو.



وأعلنت الادارة العامة للحرس الوطني أنه في نطاق حماية الحدود البرية من التسللات منعت في نفس الفترة 5596 أجنبيا حاولوا الدخول للتراب التونسي.