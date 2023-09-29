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زغوان: تطوّر حجم الاستثمارات في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 35 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 13:43 قراءة: 0 د, 48 ث
      
جل حجم الاستثمارات في قطاعي الصناعة والخدمات بولاية زغوان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الحالية تطورا بحوالي 35 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، أوضحت المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، إيناس الواعر، في تصريح لوكالة تونس فريقيا للأنباء، أن الوكالة صادقت خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 على 62 عملية استثمار في القطاعين بقيمة 69.5 مليون دينار منها 68 مليون دينار في قطاع الصناعة ستوفر 600 موطن شغل، مقابل المصادقة على 62 عملية استثمار بقيمة 51.5 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2022 ستوفر حوالي 900 موطن شغل جديد.
وأبرزت أنه من المؤمل أن تسجّل الاستثمارات في القطاع الصناعي بالجهة تطورا ملحوظا في الأشهر القليلة القادمة بعد إحداث المنطقة الصناعية الجديدة المرجى بالفحص على مساحة 50 هكتارا ورغبة المستثمرين التونسيين والأجانب في الانتصاب فيها.
يشار إلى أن عدد المؤسسات الصناعية بولاية زغوان بلغت 300 مؤسسة موزّعة على 10 مناطق صناعية وتشغل حوالي 30 ألف من اليد العاملة المختلفة من داخل الولاية وخارجها.


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