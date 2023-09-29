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المنستير: انطلاق المفاوضات بين الجامعة التونسية للنزل والجامعة العامة للسياحة لمراجعة الاتفاقية الجماعية في نوفمبر القادم

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 14:52 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تنطلق بداية من الأسبوع الأوّل من نوفمبر 2023، المفاوضات بين الجامعة التونسية للنزل والجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية والتجارة، لمراجعة الاتفاقية الجماعية، وفق نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل سليم الديماسي

وأضاف الديماسي في تصريح لصحفية "وات" على هامش البرنامج الجهوي للاحتفال باليوم العالمي للسياحة، ان الجامعة التونسية للنزل تطالب بال"مرونة في أوقات العمل على إمتداد السنة"، على اعتبار ان العمل في القطاع السياحي موسمي، يزداد خلال فصل الصيف، وأضاف ان الهدف "تشجيع العمّال على العمل الموسمي الدائم"، مطالبا في ذات الوقت "بمراجعة مجلة الشغل".

...

واشار الى ان الجامعة التونسية للنزل "بصدد دراسة مشروع العمل الموسمي الدائم، إلى جانب مقترحات أخرى بصدد التشاور بشانها مع خبراء وطنيين ودوليين"، واضاف انه ستقع مراجعة الاتفاقية في اتجاه تحسين محيط العمل، وظروف العمل بالنسبة للعاملين في النزل.

وعقدت الجامعة التونسية للنزل، أمس الخميس بمقرها، وبحضور رئيستها درة ميلاد، اجتماعا مع الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية والتجارة والصناعات الغذائية بحضور كاتبها العام صابر التبيني والوفد المرافق له، حسب ذات المصدر.


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