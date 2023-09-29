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اللاعب التونسي الشاب هيثم ضو الى نادي اسطنبول باشاك شاهير التركي

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 12:17 قراءة: 0 د, 42 ث
      
اعلن اللاعب التونسي الشاب هيثم ضو عن انتقاله للاحتراف في البطولة التركية لكرة القدم ضمن نادي اسطمبول باشك شاهير التركي .
وكان الاتحاد المنستيري اعلن عن ضم هيثم ضو في جويلية الماضي بعقد لمدة خمسة سنوات قادما من الترجي الرياضي التونسي حيث تدرب في اصناف الشبان .

ويذكر ان هيثم ضو البالغ من العمر 19 سنة ( لاعب وسط هجومي ) بدا مسيرته في الترجي الجرجيسي قبل ان يتحول الى تونس العاصمة للالتحاق بالترجي الرياضي التونسي حيث برز في صفوف الشبان وانتمى للمنتخبات الوطنية للاصناف الشابة
...

ويذكر ان الفريق الجديد للاعب هيثم ضو" إسطنبول باشاك شهير" يلعب في البطولة التركية الممتازة منذ موسم 2007-2008. وينشط النادي في اسطنبول إلى جانب فرق غلطة سراي ونادي فنربخشة ونادي بشكتاش ونادي قاسم باشا.
وشارك في موسم 2016-2017، في منافسات الدوري الأوروبي.
وفاز بالبطولة التركية لأول مرة في تاريخه في موسم 2019-20.


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