تونس تحتضن فعاليات المؤتمر العربي الافريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث بالعاصمة يومي 2 و 3 اكتوبر 2023

تحتضن تونس يومي 2 و 3 أكتوبر 2023، بقصر المؤتمرات، بالعاصمة، فعاليات المؤتمر العربي الافريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث، الذي يتنزل هذه السنة تحت شعار "نحو مستقبل مرن: الترابط بين العلوم والتكنولوجبيا والسياسات والقطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث".



ويهدف المؤتمر، وفق المنظمين، إلى دراسة المسائل الأساسية والعقبات والمتطلبات والافاق المرتبطة بدمج العلوم في عمليّات صنع السياسات، مع عرض الأساليب الناجعة في المنطقتين العربية والإفريقية واستكشاف الاتجاه المستقبلي للوصول إلى ترابط قوي بين العلوم والتكنولوجيا والسياسات والقطاع الخاص من أجل صنع السياسات القائمة على الأدلة في مجال الحد من مخاطر الكوارث ضمن إفريقيا والدول العربية.





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كما يطمح المؤتمر الى التوصل الى توافق في الاراء بشأن مجموعة من الالتزامات المحورية، من جانب المنظمات العلمية والاكاديمية ومنظمات القطاع الخاص، لتعزيز تطبيق العلوم والتكنولوجيا في الحد من مخاطر الكوارث.



ومن بين الاهداف الاخرى المرجوة، من عقد التظاهرة، إقرار الالتزام الصارم بتطبيق العلوم والتكنولوجيا في الحد من مخاطر الكوارث، بما يتماشى مع هدف وغايات اطار سنداي ونتائج استعراض منتصف المدة، الى جانب الدعوة العربية الافريقية لتعزيز دور العلوم والتكنولوجيا والسياسات والقطاع الخاص، للحد من مخاطر الكوارث تونس 2023.



وسيتمحور المؤتمر العربي الافريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث، حول جلسات عامّة وجلسات مواضعية، تركز على أولويّات إطار سنداي الاربع، علاوة على نقاشات تفاعلية لتبادل الخبرات والمعارف بين دول المنطقتين الافريقية والعربية، وعرض أحدث الإبتكارات والمعارف التقنية والأدوات والتقنيات للحد من مخاطر الكوارث من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.



ومن المتوقع أن يستضيف المؤتمر، أكثر من 300 مشاركا من الدول العربية والافريقية، بما في ذلك نقاط الاتصال الوطنية لاطار سنداي، وممثلين عن مؤسسات البحوث الوطنية والمؤسسات العلمية والاكاديمية (المجموعة العربية الاستشارية للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث والمجموعة الافريقية الاستشارية للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث) والامم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص والقطاع العام.