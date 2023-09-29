توقيع اتفاقية خدمات وقائية بين صندوق التأمين على المرض وديوان الحماية المدنية

في إطار الحرص على تعزيز مقومات سلامة مباني الصندوق ودعم متطلبات التوقي من الحرائق والفزع ودعم القدرات المؤسساتية لصندوق التأمين على المرض بما يكفل توفير شروط الإحاطة والرعاية بمنظوري الصندوق، تم أمس الخميس بمقر الديوان الوطني للحماية

المدنية توقيع اتفاقية بين الصندوق والديوان الوطني للحماية المدنية حول المساعدة الفنية والتكوين في ميدان الوقاية والسلامة من مخاطر الحريق والفزع.



وتضبط هذه الاتفاقية، حسب بلاغ الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الاطار العام للتعاون قصد القيام بطلبات تكوين لفائدة السلك الطبي وأعوان الصندوق من حراس وأعوان استقبال وغيرهم لتطوير كفاءاتهم وقدراتهم في مجال السلامة.



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وتشمل أوجه التعاون تكوين أعوان الصندوق على المستويين المركزي والجهوي في مجالات الإسعافات الأولية والوقاية والسلامة والقيام بزيارات وقائية ميدانية لمقرات الصندوق.

كما تنص الاتفاقية على المساعدة على اعداد مخطط تدخل داخلي وكذلك مسك دفتر السلامة و درس وإبداء الرأي الفني في ما يتعلق بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع فضلا عنبرمجة وتنفيذ عمليات بيضاء.

