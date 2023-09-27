جولة في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية

تطرقت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاربعاء ، الى عدد من التصريحات والأخبار الوطنية والعالمية من بينها تصريح وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس حول مواجهة الدول المغاربية من بينها تونس مع أوروبا ومداخلة مسؤول بديوان التطهير حول برنامج التدخل استعدادا لموسم الأمطار اضافة الى أن ايرادات لعبة كاندي كراش تصل الى 20 مليار دولار .





جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاربعاء 27 سبتمبر 2023



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وقد أورد موقع اذاعة "جوهرة أف أم" تصريحا لوزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس ، أكد فيه أن مواجهة الدول المغاربية من بينها تونس مع أوروبا أتخذت منعرجا أصعب مما كان ، مرجعا ذلك الى تأكد رؤساء الحكومات الأوروبية في الفترة الأخيرة من اخفاق جميع سياساتهم في التعاطي مع قضية الهجرة غير النظامية "

وأكد ونيس "لقد تبين للجميع في اشارة الى دول شمال وجنوب المتوسط ، فشل السياسات والآليات في التصدي لهذه الظاهرة ، ورغم كل الخطط والحيل المستعملة ، لم تتقلص موجات الهجرة غير النظامية بل تفاقمت وتضاعفت ، مقارنة بالسنوات الماضية .

ودعا ونيس الى بعث مجموعات اقليمية لاتشمل تونس وليبيا من جهة ، وفرنسا وايطاليا من جهة أخرى ، للتخفيف من وطأة الهجرة غير النظامية ، ووضع تصور مشترك بآليات جديدة لمقاومة هذه الظاهرة حسب تقديره .

وتطرق موقع اذاعة "موزاييك أف أم " الى مداخلة رئيس مديرية مياه الأمطار بالديوان الوطني للتطهير الطاهر قايد ، قال فيها أن الديوان وضع منذ شهر جوان 2023 برنامج تدخل استعدادا لموسم الأمطار يتمثل في جهر شبكات المناطق المنخفضة وجهر الأودية ومجاري المياه العابرة للمدن وجهر أحواض تجميع مياه الأمطار الى جانب جهر شبكة المياه المستعملة وصيانة محطات الضخ كما تم اعداد برنامج تدخل خص بالنقاط السوداء والزرقاء .

وأضاف قايد ، أن الديوان الوطني للتطهير انطلق في تنفيذ البرنامج منذ شهر ماي 2023 وشمل جهر 1108 كلم من شبكات المياه المستعملة والمزدوجة بكافة ولايات الجمهورية وتم تسخير حوالي 150 شاحنة للقيام بهذه الأشغال .

وأفاد موقع اذاعة "ديوان أف أم" أن عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة العياشي الهمامي، أكد في تصريح، أن قرار اضراب الجوع الذي دخل فيه جوهر بن مبارك من داخل السجن منذ يوم أمس الثلاثاء كان بسبب ما اعتبره تواصل عملية ايقافه لمدة تجاوزت الثمانية أشهر ظلما وكذلك احتجاجا على ما اعتبره توظيف القضاء في الشأن السياسي وفق تعبيره.

واعتبر العياشي في برنامج "هنا تونس " أنه من غير المقبول أن تلجأ السلطة الى رفع قضايا تهم التآمر على أمن الدولة ضد أكثر من 9 سياسيين من المعارضة وهوما لم يحصل في أية دولة في العالم .

وجاء في موقع اذاعة "اي أف أم " ، أن الناطقة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية قالت في تصريحات خاصة لوكالة نوفا الايطالية للأنباء ، أن بين المفوضية وتونس اتصالات منتظمة على المستويين السياسي والتقني لدراسة أنسب وقت لزيارة وفد الاتحاد لتونس.

وأضافت الناطقة باسم المفوضية ، أن الاتصالات تهدف لمواصلة العمل على تنفيذ الركائز الخمس المنصوص عليها في مذكرة التفاهم .

ويشار الى أن هذه التصريحات تأتي بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تأجيل زيارة الوفد التنفيذي للاتحاد الى تونس والتي كانت مقررة نهاية الأسبوع الجاري الى موعد لاحق .

وفي أخبار متفرقة نشر موقع اذاعة "جوهرة أف أم " أن مطور لعبة كاندي كرانش ساقا التي يلعبها الملايين حول العالم قال أن ايراداتها وصلت الى 20 مليار دولار منذ اطلاقها في عام 2012 ، مضيفا أنها ستصدر قريبا مستويات تصل الى 15 ألفا لاعبين لأـكثر عشقا وتفانيا .

وقد بدأت اللعبة في الظهور عبر موقع الأنترنات قبل أن تنتقل الى الفايسبوك ثم الهاتف المحمول حيث زاد انتشارها بشدة وتم تحميلها 5 مليارات دولار حتى الآن .

وذكر موقع اذاعة "ديوان أف أم " ، أن أندونيسيا قررت منع معاملات التجارة الاكترونية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قواعد تنظيمية .

وتقول الحكومة وفق ذات الموقع ، أنها اتخذت هذا الاجراء من أجل حماية التجار والسوق التقليدية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ، وأضافت أن التسعير التنافسي على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.