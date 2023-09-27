طقس ... الرياح تتطلب اليقظة قرب السواحل الشرقية هذه الليلة

تتميز حالة الطقس، الاربعاء، بظهور سحب عابرة على أغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة على السواحل الشرقية للبلاد مع ظهور خلايا رعدية تكون مرفوقة ببعض الأمطار.

وتهب الرّياح قويّة قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ويكون البحر متموّجا بالسواحل الشمالية و شديد الاضطراب ببقيّة السواحل.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 25 و32 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات.





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