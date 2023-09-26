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خلال اجتماع مجلس الأمن القومي: رئيس الدولة يكلف وزارة الشؤون الخارجية بإبلاغ الجانب الأوروبي تأجيل زيارته الى تونس

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 00:29 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ مقتضب نشرته ليل الاثنين ان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرّر خلال اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد اليوم بقصر قرطاج، تكليف وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإبلاغ الجانب الأوروبي بـ " قرار تأجيل الزيارة التي كان يعتزم وفد من المفوضية الأوروبية أداءها إلى تونس إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين".

وأعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة المنقضي منح “60 مليون اورو دعما لميزانية تونس وحزمة تشغيلية من المساعدة في مجال الهجرة بقيمة 67 مليونا، سيتم صرفها في الأيام المقبلة”، وفق ما أوضحت المتحدثة باسم مفوضية التوسيع والجوار آنا بيسونيرو، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل.

...

وخلال الاسبوع الماضي تحادث مفوض الجوار والتوسيع أوليفير فارهيلي ووزير الشؤون الخارجية نبيل عمار هاتفيا وذلك لتأكيد الحرص المشترك على تعزيز الشراكة التونسيّة-الأوروبيّة وتسريع جهود تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في شهر جويلية الماضي بمختلف جوانبها.


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Commentaires


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Rommen  (Tunisia)  |Mardi 26 Septembre 2023 à 16h 26m |           
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