Babnet

أريانة: برنامج الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 23:06 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وجهت الجمعية الثقافية لبلدية أريانة التي يترأسها الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية، لطفي الدشراوي، الدعوة إلى عموم المواطنين، لمواكبة إحياء ليلة المولد النبوي الشريف، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، بمقام سيدي عمار المعروفي.

ويتضمن برنامج الاحتفال بهذه المناسبة، خرجة المولد النبوي الشريف، صحبة روضة أطفال البلدية من قصر بلدية أريانة، وصولا إلى مقام سيدي عمار، على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، أين تتم تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم.

...

ويلي ذلك أداء "أنشودة الرسول الكريم محمد"، ليختتم الاحتفال بعرض مدائح وأذكار لفرقة محمود عزيز للسلامية.

من جهة أخرى أعلنت زاوية سيدي عمار المعروفي، عن برنامج احتفالها بالذكرى المباركة والمقرر ليوم الأربعاء 27 سبتمبر، بعد صلاة المغرب، بزاوية سيدي عمار، والذي سيتم بالشراكة مع جمعية عيساوية أريانة وجمعية صيانة المدينة والمحافظة على التراث وبلدية أريانة.

ويشمل برنامج الاحتفال عرض "الهمزيّة" بقيادة الشيخ صابر الموحلي، بعد صلاة المغرب وذلك بمقام سيدي عمار.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273776


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاعتدال الخريفي
السبت 23 سبتمبر 2023 | 8 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:17
15:39
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-23
28°-21
26°-19
27°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    26554,6

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36427 DT        1$ =3,15707 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   653,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*