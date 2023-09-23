أريانة: برنامج الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف

وجهت الجمعية الثقافية لبلدية أريانة التي يترأسها الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية، لطفي الدشراوي، الدعوة إلى عموم المواطنين، لمواكبة إحياء ليلة المولد النبوي الشريف، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، بمقام سيدي عمار المعروفي.



ويتضمن برنامج الاحتفال بهذه المناسبة، خرجة المولد النبوي الشريف، صحبة روضة أطفال البلدية من قصر بلدية أريانة، وصولا إلى مقام سيدي عمار، على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، أين تتم تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم.





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ويلي ذلك أداء "أنشودة الرسول الكريم محمد"، ليختتم الاحتفال بعرض مدائح وأذكار لفرقة محمود عزيز للسلامية.



من جهة أخرى أعلنت زاوية سيدي عمار المعروفي، عن برنامج احتفالها بالذكرى المباركة والمقرر ليوم الأربعاء 27 سبتمبر، بعد صلاة المغرب، بزاوية سيدي عمار، والذي سيتم بالشراكة مع جمعية عيساوية أريانة وجمعية صيانة المدينة والمحافظة على التراث وبلدية أريانة.



ويشمل برنامج الاحتفال عرض "الهمزيّة" بقيادة الشيخ صابر الموحلي، بعد صلاة المغرب وذلك بمقام سيدي عمار.