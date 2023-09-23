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المنستير: حجز 3100 لتر من الحليب (نصف دسم) في محل للبيع بالتفصيل بسبب إخفاء البضاعة

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 19:23 قراءة: 0 د, 27 ث
      
حجز اليوم السبت فريق للمراقة الاقتصادية راجع بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة، كمية 3100 لتر من الحليب (نصف دسم) منها 1100 لتر، حجزا فعليا، لدى محل لبيع المواد الغذائية بالتفصيل بالمنستير، وفق ما أفادت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات.

وأوضحت هذه الإدارة أنّه وقع حجز هذه الكمية من الحليب، بسبب إخفاء البضاعة وعدم عرضها للحرفاء، علاوة على عدم الاستظهار بفواتير الشراء، مبينة أنّه سيقع إعادة ضخ كميات الحليب المحجوزة فعليا في المسالك القانونية وتأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة، حسب المصدر ذاته.


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