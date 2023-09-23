Babnet

لقاء تشاوري بين الحشاني والعباسي ونمصية حول اليات وتصورات التوازنات المالية للبلاد على المدى القريب والمتوسط

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 17:39 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اهتم لقاء جمع رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، السبت بقصر الحكومة بالقصبة، بمحافظ البنك المركزي، مروان العباسي ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، بالآليات والتصورات في المدى القريب والمتوسط للتوازنات المالية، وخاصة الميزان التجاري وميزان الدفوعات ومستوى الأسعار.

وتناول اللقاء الذي ياتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، بالمواضيع الاقتصادية والمالية للبلاد التونسية، وفق ما اورده بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273773


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاعتدال الخريفي
السبت 23 سبتمبر 2023 | 8 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:17
15:38
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet29°
26° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-23
27°-21
25°-19
27°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    26554,6

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36427 DT        1$ =3,15707 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   653,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*