لقاء تشاوري بين الحشاني والعباسي ونمصية حول اليات وتصورات التوازنات المالية للبلاد على المدى القريب والمتوسط

اهتم لقاء جمع رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، السبت بقصر الحكومة بالقصبة، بمحافظ البنك المركزي، مروان العباسي ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، بالآليات والتصورات في المدى القريب والمتوسط للتوازنات المالية، وخاصة الميزان التجاري وميزان الدفوعات ومستوى الأسعار.



وتناول اللقاء الذي ياتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، بالمواضيع الاقتصادية والمالية للبلاد التونسية، وفق ما اورده بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

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