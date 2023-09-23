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سوق الصرف اليدوي للعملة في تونس سجلت افتتاح قرابة 39 مكتبا منذ مطلع العام الجاري

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 17:21 قراءة: 0 د, 45 ث
      
افتتح قرابة 39 مكتب صرف يدوي للعملة أبوابه بين مطلع جانفي ومنتصف شهر اوت 2023 في ظلّ ارتفاع عدد التراخيص الى 333 رخصة .

وصدرت هذه البيانات في إطار قائمة لمكاتب الصّرف اليدوي للعملة نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني علما وان اول ترخيص منحه البنك يعود الى 2 نوفمبر 2018.

...

وتوسعت قائمة مكاتب الصرف اليدوي للعملة على امتداد السنوات الأخيرة لتصل على سبيل المثال الى 46 ترخيص سنة 2022، وقد وصل عدد الرخص خلال سنة 2023 الى 25 رخصة.

وكان نائب رئيس الجمعية التونسية لمكاتب الصرف اليدوي للعملة، كمال مقرش، اكد في تصريح ادلى به لـ "وات"، منتصف شهر ماي 2023 ان شبكة المكاتب مكنت من تعبئة ما يقارب 7 مليار دينار من العملة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وتوقع مقرش ان تسهم هذه المكاتب في رفع مساهمتها في الكتلة النقدية الى ما يضاهي 20 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة شريطة الاستفادة من التطورات التي تشهدها آليات الدفوعات الحديثة.


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