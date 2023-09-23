وفاة لاعب صنف الاواسط بالاتحاد المنستيري ريان مخلوف اثناء التمارين

أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري عن وفاة لاعبه من فريق كرة القدم لصنف الأواسط ريان مخلوف .

ونعت الجمعية الفقيد الذي تعرض لازمة قلبية اثناء التدريبات مساء أمس الجمعة. ورغم نقله على الى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الا انه فارق الحياة.

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