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وفاة لاعب صنف الاواسط بالاتحاد المنستيري ريان مخلوف اثناء التمارين

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 17:16 قراءة: 0 د, 13 ث
      
أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري عن وفاة لاعبه من فريق كرة القدم لصنف الأواسط ريان مخلوف .
ونعت الجمعية الفقيد الذي تعرض لازمة قلبية اثناء التدريبات مساء أمس الجمعة. ورغم نقله على الى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الا انه فارق الحياة.


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