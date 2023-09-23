وفاة لاعب صنف الاواسط بالاتحاد المنستيري ريان مخلوف اثناء التمارين
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الاعتدال الخريفي
السبت 23 سبتمبر 2023 | 8 ربيع الأول 1445
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