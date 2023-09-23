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الاتحاد الدولي كرة القدم : انطلاق عملية التصويت لاختيار أفضل هدف في جائزة بوشكاش 2023

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 18:43 قراءة: 1 د, 8 ث
      
انطلقت عملية التصويت لاختيار أفضل هدف في عام 2023 في فئة الرجال والسيدات, حسب ما اعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم, في بيان رسمي.
وقال "الفيفا" عبر موقعه الرسمي, إن جائزة التي تحمل اسم المهاجم المجري الأسطوري فيرينك بوشكاش, سيتنافس عليها 11 لاعبا ولاعبة,الذين سجلوا افضل الاهداف بين 19 ديسمبر 2022 و20 أوت 2023 .

كما كشفت الفيفا عن القائمة المختصرة للمرشحين , وهم الأرجنتيني ألفارو باريال في مباراة ربع نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية ,و الكولومبية ليندا كايسيدو بهدفها في مرمي المانيا خلال بطولة كأس العالم للسيدات والجناح الأيسر لبرايتون خوليو أنسيسو في مرمي مانشستر سيتي والاسترالية سام كير في مرمي المنتخب الإنقليزي.
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كما يبرز من ضمن الأهداف التي تنافس علي الفوز بجائزة افضل هدف, براين لوزانو لاعب أطلس غوادا لاخارا في مرمي سي أف أمريكا, وهدف جييرمي مادروغا لاعب بوتافوغو أف سي أس بي في مرمي نوفوزونتينو, وهدف إيفان مورانتي لاعب إيبيزا في مرمي بورجوس, وهدف نونو سانتوس لاعب سبورتنغ لشبونة في مرمي بوافيستا, وهدف كانغ سيونغينغ لاعب منتخب كوريا تحت 20 عام في مرمي منتخب الأردن لذات المرحلة السنية.
كما يتنافس علي لقب جائزة بوشكاش, هدف آشوت تاغيبيرغن لاعب كازاخستان في مرمي الدانمارك, وهدف لاعبة البرازيل بياتريس زانيراتو في مرمي منتخب بنما للسيدات.
وانطلق التصويت علي إختيار أفضل هدف ويستمر حتى 10 أكتوبر القادم, على أن يتم اختيار الفائز من قبل لجنة من أساطير فيفا بجانب تصويت الجماهير المسجلين علي موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.


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