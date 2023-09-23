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تمديد آجال التسجيل للترشّح لأداء فريضة الحجّ

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 16:31 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلنت وزارة الشّؤون الدّينيّة، في بلاغ أصدرته اليوم السبت، التمديد في تاريخ التسجيل لأداء فريضة الحجّ لسنة 1445 هـ/ 2024 م ، وذلك من الجمعة 22 إلى الخميس 28 سبتمبر بدخول الغاية

ودعت المترشّحين لأوّل مرّة والمترشّحين الذين لم تتمّ المصادقة على ملفّاتهم سابقا إلى الاتّصال وجوبا بواعظ المعتمديّة لتقديم نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة، ووصل الترشّح للتثبّت من المعطيات والمصادقة على ملفّاتهم.

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كما أوضحت الوزارة في بلاغها أن التسجيل يتم عبر موقعها الرسمي


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