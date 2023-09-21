Babnet

"عودة الفريق المُختصّ في النجدة والإنقاذ للحماية المدنيّة، على إثر انتهاء مُهمّته في عمليّات المُساعدة والإغاثة ومُساندة الشعب الليبي، بسبب الإعصار"

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 22:23 قراءة: 0 د, 35 ث
      
الداخلية : حلّ مساء يوم الخميس، بالمطار العسكري بالعوينة تونس، الفريق المُختصّ في النجدة والإنقاذ للحماية المدنيّة، "على إثر انتهاء مُهمّته في عمليّات المُساعدة والإغاثة ومُساندة الشعب الليبي"، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بلاغ لها.

وقد أسفرت مجهُودات الفريق التونسي للنجدة والإنقاذ في ليبيا، خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2023، بسبب إعصار قويّ ضرب مناطق في شرق البلاد (درنة بالخصوص)، يوم الأحد 10 سبتمبر، عن تحقيق النتائج التالية:

...

/ انتشال 113 جثة من تحت الأنقاض وانتشال شخص على قيد الحياة.
/ القيام بـ 580 عمليّة إسعاف.
/ القيام بـ 78 عمليّة ضخّ مياه.

وخلّف هذا الإعصار آلاف الضحايا الذين تختلف أعدادهم حسب الجهات المعلنة عنها إذ تضاربت الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة والهلال الأحمر الليبي


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273660


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 21 سبتمبر 2023 | 6 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:20
15:41
12:19
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet33°
26° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
31°-24
29°-23
27°-21
26°-19
  • Avoirs en devises
    26474,6

  • (21 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36524 DT        1$ =3,14779 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 sept)   759,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*