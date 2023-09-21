"عودة الفريق المُختصّ في النجدة والإنقاذ للحماية المدنيّة، على إثر انتهاء مُهمّته في عمليّات المُساعدة والإغاثة ومُساندة الشعب الليبي، بسبب الإعصار"

الداخلية : حلّ مساء يوم الخميس، بالمطار العسكري بالعوينة تونس، الفريق المُختصّ في النجدة والإنقاذ للحماية المدنيّة، "على إثر انتهاء مُهمّته في عمليّات المُساعدة والإغاثة ومُساندة الشعب الليبي"، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بلاغ لها.



وقد أسفرت مجهُودات الفريق التونسي للنجدة والإنقاذ في ليبيا، خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2023، بسبب إعصار قويّ ضرب مناطق في شرق البلاد (درنة بالخصوص)، يوم الأحد 10 سبتمبر، عن تحقيق النتائج التالية:





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/ انتشال 113 جثة من تحت الأنقاض وانتشال شخص على قيد الحياة.

/ القيام بـ 580 عمليّة إسعاف.

/ القيام بـ 78 عمليّة ضخّ مياه.



وخلّف هذا الإعصار آلاف الضحايا الذين تختلف أعدادهم حسب الجهات المعلنة عنها إذ تضاربت الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة والهلال الأحمر الليبي

