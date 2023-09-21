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ورشة عمل لفائدة رؤساء مشاريع برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن بوزارة الشؤون الاجتماعية

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 20:29 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تشارك وزارة الشؤون الاجتماعية يومي 21 و 22 سبتمبر الجاري في ورشة عمل من تنظيم وزارة تكنولوجيات الاتصال بالشراكة مع البنك الدولي للإنشاء للتعمير وذلك لفائدة رؤساء مشاريع برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن Gov Tech .

وتهدف هذه الورشة إلى الوقوف على مدى تقدم انجاز هذا البرنامج وتدارس المسائل التنظيمية والمالية والفنية المرتبطة بتحقيق أهدافه.
وتمّ خلال هده الورشة التذكير بأهداف البرنامج الذي يعمل على تأمين النفاذ العادل الى مجموعة من الخدمات الاجتماعية بالسرعة والجودة المطلوبتين وإرساء أسس إدارة رقمية ناجعة يكون المواطن محورها يساهم في تعزيز رقمنة القطاع الاجتماعي خاصة عبر تطوير برنامج "الأمان الاجتماعي" وتعزيز منظومة المعرف الاجتماعي وتحديث أنظمة الضمان الاجتماعي والخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين.
...

يذكر أن برنامج التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن Gov Tech يهدف إلى رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن من خلال إرساء البنية التحتيّة الرقمية الضروريّة وربط المؤسسات العمومية بشبكة الأنترنات ذات التدفق العالي وإرساء المنصّات الإلكترونية الموجّهة ودعم المراكز الإعلامية القطاعية وتركيز شبكة ترابط بيني بين قواعد بيانات المؤسسات العمومية وتيسير النفاذ للخدمات الرقمية الاجتماعية والصحية والتربوية.




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