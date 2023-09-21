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قريبا استئناف أشغال إنجاز مشروعي تهيئة القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات واحداث ملعب معشب بحي التضامن

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 23:15 قراءة: 0 د, 48 ث
      
من المنتظر أن تستأنف في غضون الأسبوعين القادمين أشغال إنجاز مشروعي التهيئة الشاملة للقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات بحي التضامن وإحداث ملعب معشب لكرة القدم بجوارها بعد تعهد وكيل شركة المقاولات المنفذة للمشروعين باستكمال الأشغال المتبقية في أجل أقصاه 15 يوما وتسليم المنشأتين في أجل أقصاه موفي أكتوبر 2023 تفاديا للإجراءات القانونية المستوجبة في مثل هذه الحالات.

وقد سجل هذا التعهد إثر جلسة عمل عقدت بمقر بلدية التضامن بحضور المندوب الجهوي للشباب والرياضة بأريانة ومعتمد التضامن وكاتب عام بلدية التضامن والمكلف بتسييرها والنائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة التضامن وممثلين عن شركة المقاولة المكلفة بتنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أن كلا المشروعين انطلقا خلال موفى سنة 2021 وتقدمت أشغالهما بنسبة تناهز 80 بالمائة غير أنه تم تسجيل تعطل في مواصلة الأشغال لأسباب تخص المقاولة.
...


وتبلغ كلفة تهيئة القاعة الرياضية المرسم بميزانية التنمية لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2014  ما يناهز 612 أ.د في حين تبلغ كلفة مشروع إحداث ملعب معشب لكرة القدم المرسم بميزانية بلدية التضامن لسنة 2020 ما يناهز 318 أ.د.


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