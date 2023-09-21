تنظم تونس الصالون الدولي الأول للقهوة من 5 الى 8 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم تحت عنوان "ربيع القهوة – تونس" بهدف دعم هذا القطاع من حيث المداخيل المالية والقدرة التشغيلية إذ أنه يسجل ثاني أعلى رقم معاملات في العالم بعد صناعة البترول، حسب ما أعلن عنه الرئيس المنظم للتظاهرة والخبير في مجال التسويق، فوزي بن طالب، خلال ندوة صحفية انتظمت الخميس بتونس العاصمة.



ويجمع الصالون القائم على مبادرة تونسية لمحترفين وهواة من قطاع القهوة مثل شركات التوريد والتحميص والتجهيز وقطع الغيار والتأثيث قادمة من دول معروفة عالميا في مجال انتاج واعداد القهوة ومنها إحدى الشركات التونسية المقيمة بألمانيا وشركات من أندونيسيا والبرازيل وليبيا وايطاليا وفقا لقول مستشار التسويق فوزي بن طالب.





...



ويحتوى الصالون الدولي الاول للقهوة بتونس على عرض لاهم التكنولوجيات والاساليب لصنع القهوة وتقديمها في العالم الى جانب عرض تراثي تقليدي لصنع القهوة محليا اذ يعود تاريخها في تونس الى ما قبل 1400 سنة حسب رئيس المنظمين.



كما يحتوي على مسابقة وجائزة وطنية باسم "الحبة الذهبية" لاحسن تصميم للاجنحة المشاركة في المعرض.

ويشارك في الصالون كل من البنك التونسي للتضامن ووكالة النهوض بالاستثمارات لتشجيع اقامة المشاريع في القطاع.