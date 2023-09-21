Babnet

زغوان: النظر في الحلول الكفيلة بتمكين عدد من أصحاب المقاسم بالمنطقة الصناعية 4 بالزريبة من رخص البناء

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 21:04 قراءة: 1 د, 1 ث
      
مثلت الإشكاليات العقارية والفنية بالمنطقة الصناعية الزريبة 4 بولاية زغوان، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الخميس بمقر الولاية ، بحضور ممثلي الوكالة العقارية الصناعية والهياكل الجهوية ذات العلاقة، خصصت للنظر في إيجاد الحلول الكفيلة بتمكين عدد من المستثمرين من الحصول على تراخيص البناء في المقاسم التي تم اقتناؤها منذ ما يفوق 5 سنوات، دون القيام بإنجاز المشاريع، وهو ما جعلهم تحت طائلة قرارات إسقاط الحق

وتم بالمناسبة تدارس النقاط الخلافية بين الوكالة العقارية الصناعية، التي ترغب في تسوية الوضعية بالاعتماد على المرسوم عدد 68 الذي يخول لبلدية المكان إسناد تراخيص استثنائية للمعنيين بالأمر في انتظار تسوية الوضعية بصفة نهائية وتهيئة المنطقة الصناعية ، وبلدية الزريبة التي تقترح المصادقة على المثال التقسيمي للمنطقة قبل إسناد هذه الرخص.

...

وذكر والي زغوان محمد العش، الذي اشرف على الجلسة، أنه تقرر دعوة الوكالة الصناعية العقارية لتقديم المثال التقسيمي إلى بلدية الزريبة للنظر فيه من طرف مصالحها الفنية، ثم عرضه على اللجنة الجهوية لإسناد الرخص للمصادقة وتمكين المستثمرين من إقامة مشاريعهم وتمويلها وتجنب الالتجاء إلى إصدار قرارات إسقاط الحق في شأنهم، لافتا إلى أن عدم اعتماد المرسوم عدد 68 في مثل هذا الوضع يعود بالأساس إلى أهمية المشاريع المقترحة من حيث حجم استثماراتها وطاقاتها التشغيلية وتصنيفها ذات أولوية وطنية، وهو ما لا يتوفر في المشاريع المعروضة رغم نوعيتها


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273637


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 21 سبتمبر 2023 | 6 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:20
15:40
12:19
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet36°
26° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-24
33°-22
29°-22
27°-21
26°-19
  • Avoirs en devises
    26474,6

  • (21 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36524 DT        1$ =3,14779 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 sept)   759,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*