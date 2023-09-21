بن عروس: يوم إعلامي حول نتائج مشروع "بدّل" وتوزيع معدات دعم مجامع التنمية بمرناق

استضافت دار الثقافة بمرناق من ولاية بن عروس، اليوم الخميس، يوما إعلاميا لاستعراض نتائج مشروع "بدّل" المنجز من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل بالشراكة مع جمعية ACTT الاسبانية، وبدعم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.



وقالت منسقة مشروع " بدّل" سعاد الخلولي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذا المشروع الذي انطلق منذ سنتين، موجه أساسا لمرافقة المجامع التنمية الفلاحية ببن عروس في الجوانب المتعلقة بتطوير القدرات وتنمية المهارات عبر سلسلة من الدورات التكوينية التي ركزت على طرق تحسين المردودية والإنتاج، وتقديم الدعم اللوجيستي والمادي للمساعدة في تركيز نقاط بيع منظمة وإكسابهم مهارات التسويق الالكتروني عبر شبكة الانترنت .





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وأضافت الخلولي أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي هو لتقييم المشروع والوقوف على نتائجه والبحث في الآليات المساعدة على استمراره وضمان ديمومته، بالاستماع الى مشاغل المنخرطات في هذا المشروع من حرفيات وباعثات مشاريع صغيرة وتقديم مجموعة من المعدات المختلفة لتحفيزهن على الاستمرار وتطوير إمكانياتهن في تحسين المنتوج.



وتم خلال اليوم الإعلامي إمضاء 3 اتفاقيات لتزويد 3 مجامع تنمية فلاحية بعدد من معدات الإنتاج والتحويل والوزن، فضلا على معدات مكتبية والكترونية، تمثل احتياجات ضرورية للعاملات في عدد من المشاريع المندمجة ضمن هذه المجامع .



ويأتي تدعيم المجامع، في اطار تعزيز آليات الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتدعيم التعاضديات المهنية على خلق فرص عمل وإنتاج في الوسط الريفي .



ووفق المعطيات المقدمة خلال اليوم الإعلامي، فقد انخرطت في هذا المشروع، 03 مجامع فلاحية وهي "مستقبل القصيبي" و "جواهرهاسياندا " و "برج السوقي" وتضم مجتمعة حوالي 60 منخرطة تنشط في مجالات إنتاج مختلفة تتعلق بالتحويل والخدمات والصناعات التقليدية المختلفة .