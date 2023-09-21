حركة النهضة تؤكد إيداع نائب رئيسها السجن

أكدت حركة النهضة، اليوم الخميس، إيداع نائب رئيسها منذر الونيسي السجن ، معتبرة أن هذا الإجراء يبين الطابع السياسي للإيقاف ورغبة السلطة في استهداف المعارضين والتضييق على حرية النشاط السياسي.



وكانت السلطات الأمنية قامت بإيقاف نائب رئيس حركة النهضة، منذر الونيسي، مساء الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 ،وأحيل على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية تسجيلات صوتية منسوبة له كشفت عن صراعات داخل الحزب وتورط قيادات في أعمال غير قانونية.





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وجددت الحركة في بيان لها إثر انعقاد مكتبها التنفيذي ، بإطلاق سراح جميع الموقوفين والكفّ عن استهداف الحريات العامة والفردية.



​​​​كما عبّرت عن رفضها لاعتماد السلطة ما وصفته ب"لغة التهديد والوعيد" تجاه الإدارة التونسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام، و إدارة ملف الهجرة دون رؤية استراتيجية، وحملتها مسؤولية تواصل فقدان وندرة مراد أساسية.