Babnet

حركة النهضة تؤكد إيداع نائب رئيسها السجن

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 15:09 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أكدت حركة النهضة، اليوم الخميس، إيداع نائب رئيسها منذر الونيسي السجن ، معتبرة أن هذا الإجراء يبين الطابع السياسي للإيقاف ورغبة السلطة في استهداف المعارضين والتضييق على حرية النشاط السياسي.

وكانت السلطات الأمنية قامت بإيقاف نائب رئيس حركة النهضة، منذر الونيسي، مساء الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 ،وأحيل على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية تسجيلات صوتية منسوبة له كشفت عن صراعات داخل الحزب وتورط قيادات في أعمال غير قانونية.

...

وجددت الحركة في بيان لها إثر انعقاد مكتبها التنفيذي ، بإطلاق سراح جميع الموقوفين والكفّ عن استهداف الحريات العامة والفردية.

​​​​كما عبّرت عن رفضها لاعتماد السلطة ما وصفته ب"لغة التهديد والوعيد" تجاه الإدارة التونسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام، و إدارة ملف الهجرة دون رؤية استراتيجية، وحملتها مسؤولية تواصل فقدان وندرة مراد أساسية.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273633


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 21 سبتمبر 2023 | 6 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:20
15:40
12:19
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 70
Babnet
Babnet32°
29° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
30°-24
29°-22
27°-21
26°-19
  • Avoirs en devises
    26260,1

  • (20 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36524 DT        1$ =3,14779 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 sept)   978,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*