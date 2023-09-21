مكتب المجلس يصادق على ملخّص محضر جلسة ندوة الرؤساء

صادق مكتب المجلس، اليوم الخميس، بأغلبية الحاضرين على ملخّص محضر جلسة ندوة الرؤساء التي عقدها المجلس الأسبوع الماضي.



ونظر المكتب، وفق بلاغ أصدره المجلس، في بداية أشغاله في مشروع ملخّص محضر جلسة ندوة الرؤساء التي انعقدت بتاريخ 13 سبتمبر 2023.





...



وتداول أعضاء المكتب في خصوص مخرجات هذه الندوة من حيث تقييم عمل هياكل المجلس طيلة الدورة المنقضية والنظر في مقترحات تتعلّق ببرنامج العمل التشريعي والنيابي في الدورة القادمة، إضافة إلى المسائل المتصلة بمزيد تنظيم العمل وما يتطلّبه من تنقيح لبعض أحكام النظام الداخلي لضمان حسن سير جميع الهياكل وتحقيق النجاعة المرجوة.



وتمّ التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تحسين أداء النواب خاصة من خلال العمل الأكاديمي والعلمي عبر ندوات وأيام دراسية تتناول المواضيع الراجعة بالنظر إلى كل لجنة حسب اختصاصاتها ووفق ما سيتم تقديمه من مقترحات.



كما نظر المكتب في موضوع إحالة تقرير نشاط الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 2018-2021 إلى اللجنة القارة المختصة عملا بأحكام الفصل 135 من النظام الداخلي وقرّر بأغلبية الحاضرين إحالته إلى لجنة الحقوق والحريات.



واطّلع المكتب إثر ذلك على مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من قبل نواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وقرّر إحالتها إلى الوزراء المعنيين عملا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس.



وتداول المكتب في نهاية أشغاله في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.