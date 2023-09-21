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قابس: احداث مدرسة دكتوراه ثانية بكلية العلوم بقابس في العلوم الصحيحة والطبيعية

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 13:47 قراءة: 1 د, 7 ث
      
قال رئيس جامعة قابس كمال عبد الرحيم في تصريح أدلى به اليوم لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أنه تمت الموافقة على احداث مدرسة دكتوراه ثانية بجامعة قابس، وذلك بكلية العلوم بقابس في "العلوم الصحيحة والطبيعية" .

وبين عبد الرحيم أن احداث هذه المدرسة يهدف الى توفير منصة قطاعية متعددة الروافد للتكوين والبحث تنشط في اطار منظومة "امد" وتشرف على حسن سير دراسات الدكتوراه، وتعنى بتطوير جودة التأطير للطلبة، وتوفر لهم تكوينا علميا اضافيا وشاملا، يكسبهم كفاءات جديدة تتلاءم مع ما يحتاجه المحيط الاقتصادي، وتساهم في تنمية ثقافة المبادرة لديهم بما ييسر اندماجهم في سوق الشغل.

...

وبين عبد الرحيم أن هذه المدرسة تتصرف فيها اداريا وماليا كلية العلوم بقابس، تحت اشراف جامعة قابس، ومن مهامها التنسيق بين هياكل البحث من مخابر ووحدات بحث وتجميعها حول مشاريع علمية وتكنولوجية مشتركة ومتكاملة مندرجة في اطار المحاور ذات الاولوية الوطنية بغية انشاء قطب (او اقطاب) في مجال العلوم الصحيحة أو الطبيعية والعمل على توفير مناخ ملائم لتبادل الخبرات العلمية بينها، اضافة الى توحيد الجهود للرقي بالبحث العلمي وتحسين مؤشراته وتبني سياسة ناجعة للتعاون الوطني والدولي في هذا المجال.

كما أن من أهداف المدرسة، الوساطة لتذليل العقبات أمام انفتاح مؤسسات التعليم العالي والبحث على مكونات النسييج الاقتصادي الصناعي والفلاحي الجهوي، وتعزيز الشراكة البينية والبحث عن آليات لانخراط القطاع الخاص والهيئات التنموية في تمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع وبرامج البحث العلمي، ولتشجيع انجاز الاطروحات بالمؤسسات الاقتصادية أو دعمها.


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