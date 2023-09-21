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ألعاب القوى: العداءة التونسية دليلة اللواتي تشارك في في فعاليات بطولة العالم بلتوانيا

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 12:24 قراءة: 0 د, 11 ث
      
ستشارك العداءة التونسية دليلة اللواتي في فعاليات بطولة العالم للالعاب القوى "ماستار" التي ستحتضنها لتوانيا يوم 1 اكتوبر المقبل وذلك في اختصاص 5 كم على الطريق حسب ما افادت به الجامعة التونسية لألعاب القوى اليوم الأربعاء


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