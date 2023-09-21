عيادي الحمروني مدربا لمنتخب مواليد 2010

تم تعيين الدولي السابق عيادي الحمروني رسميا مدربا للمنتخب الوطني لكرة القدم (مواليد 2010 ) والذي يعد احدى محطات منظومة تكوين المنتخبات الوطنية للشبان حسب ما افاد به وكالة (وات) مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم.

وسيشغل الحمروني ايضا خطة مدرب مساعد ضمن الاطار الفني لمنتخب مواليد 2007



وسيكون من بين ادوار المنتخب الوطني 2010 حسب نفس المصدر اعداد نخبة اللاعبين الشبان للالتحاق بعد سنتين تقريبا من التجربة بمنتخب الفئة العمرية الموالية .



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وسيعمل منتخب 2010 حسب خطة اعداد مضبوطة بالتعاون مع الادارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم لاعداد عناصر منتخب 20210 على مختلف الجوانب من خلال تربصات ومقابلات ودية لاعدادهم بشكل جيد لاثراء الرصيد البشري لمنتخب اقل من 17 سنة ضمن رؤية استشرافية لاعداد نخبة الناشئين.



وكان عيادي الحمروني التحق منذ ثلاثة سنوات بالاطارت الفنية العاملة تحت لواء الجامعة.



ويذكر ان العيّادي الحمروني (52 سنة) برز كلاعب مع الترجي الرياضي التونسي خلال التسعينات، ومع المنتخب التونسي. بدا مسيرته مع الملعب القابسي قبل ان ينتقل في أوائل التسعينات إلى فريق الترجي الرياضي التونسي حيث أمضى ابرز فترة له في مسيرته كلاعب وساهم في تتويجات الترجي الرياضي محليا وقاريا وكان من ابرز نجوم الفريق المتوج برابطة ابطال افريقيا عام 1994.

كما كانت له تجربة مع الهلال السعودي في أواخر التسعينات. وعزز صفوف المنتخب التونسي في الفترة بين 1992 و1999 .ولعب مع فرق تونسية اخرى في نهاية مسيرته الرياضية قبل ان يحول وجهته الى التدريب سواء في صنف الاكابر او الشبان .

ر/ مر