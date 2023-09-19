تلميذة بمدرسة اعدادية تقدم على الانتحار ومندوب حماية الطفولة يتولى التعهد النفسي بإخوة الضحية والتلاميذ المرسمين بالمدرسة

أعلنت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الثلاثاء، عن تولى مندوب حماية الطفولة بتونس التعهد النفسي والتدخل النفسي الجماعي لفائدة عدد من التلاميذ وإخوة تلميذة بمدرسة اعدادية أقدمت على الانتحار في ظروف مسترابة .



وأوضحت، في بلاغ لها، أن الوزارة تلقّت إشعارا ورد على مكتب مندوب حماية الطفولة بتونس مفاده انتحار طفلة تبلغ من العمر 17 سنة في ظروف مسترابة.





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وتولّى مندوب حماية الطفولة التنقّل رفقة أعضاء اللجنة الجهويّة لمتابعة وضعيات الانتحار إلى منزل الضحيّة وتبيّن خلال هذه الزيارة أنّ الطفلة متمدرسة ومتفوقة في دراستها ولا تعاني من مشاكل نفسيّة، إلاّ أنّها تعرضّت خلال نهاية الأسبوع إلى الاعتداء اللفظي والإهانة والصفع من قبل أم صديقتها التي اصطحبتها رفقة صديقتها إلى مدينة الألعاب بالجهة.



وسيتولّى مندوب حماية الطفولة التعهّد النفسيّ بأخوة الضحيّة البالغ أعمارهم 14 و11 و7 سنوات وتنظيم تدخلات نفسيّة جماعيّة لفائدة الأطفال المرسمين بالمدرسة الإعداديّة التي كانت تدرس بها الضحيّة وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة من وزارات الشؤون الاجتماعيّة والتربية والصحة.







