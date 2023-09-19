رئيس جمعية مهنيي الطاقة يؤكد بالمنتدى  الإقليمي" إفريقيا مركز للطاقة"  أن تونس  تتطلع لتكون بوابة إفريقيا في مجال التطوير الطاقي

أكد رئيس جمعية مهنيي الطاقة هشام منصور الثلاثاء بالعاصمة، خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الإقليمي /إفريقيا مركز للطاقة / أن تونس تتطلع أن تكون بوابة إفريقيا في مجال تأمين التطوير الطاقي

وينتظم المنتدى ببادرة من جمعية مهنيي الطاقة وبمشاركة عديد المختصين والخبراء في المجال الطاقي في تونس وإفريقيا ويتواصل على مدى ثلاثة أيام(18 إلى 20 سبتمبر الجاري )

وأشار هشام منصور، إلى أن تونس لها العديد من نقاط القوة لتكون بوابة إفريقيا في مجال تأمين التطور الطاقي وأهمها موقعها الاستراتيجي وامتلاكها لطاقات وكفاءات بشرية في مجال الطاقة فضلا عن علاقاتها الوطيدة مع بقية البلدان الإفريقية .

وأبرز المسؤول، أن بلوغ هذا الهدف يتطلب تسهيل القوانين الخاصة بالاستثمار في المجال الطاقي وتنظيم دورات تدريبية مكثفة لفائدة المهندسين في القطاع إلى جانب إرساء هيئات تعديليه مستقلة في مجال الكهرباء والنفط والغاز .



...



وأضاف أن هذا المنتدى الذي يعد نقطة انطلاقة لوضع إستراتيجية لتوفير الأمن الطاقي وتطويره في تونس وبقية البلدان الإفريقية ، سيأخذ بعين الاعتبار التعاون بين البلدان الإفريقية وتبادل الخبرات والتجارب في ما بينها والاستفادة من عدة دول افريقية رائدة في مجال النفط والغاز الصخري على غرار الجزائر .

وأكد رئيس جمعية مهنيي الطاقة، ضرورة استغلال الفرص التي تمنحها القارة الإفريقية في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر خلال السنوات القادمة

وقال أن هذا المنتدى الذي سيسجل تنظيم مجموعة من الموائد المستديرة تتمحور أساسا حول التعاون الإفريقي في مجال تأمين الطاقة مع ضمان الحفاظ على الاعتبارات البيئية، فضلا عن عرض الآليات الكفيلة بالاستفادة من الغاز الصخري والهيدروجين الأخضر، سيختتم بصياغة وثيقة تستخلص أهم توصيات هذا المنتدى ومخرجاته

و ومن جهته أبرز كاتب عام الجمعية التونسية لمهنيي الطاقة فيصل فرحات ,أن هذا المنتدى الذي يطرح مجموعة من المواضيع تتعلق بالاستراتيجيات المختلفة لتحسين أمن الطاقة في تونس والقارة الإفريقية بالإضافة إلى فرص التبادل في ما يتعلق بتحديات الطاقة الجديدة التي تواجه البلدان الإفريقية، يعد فرصة هامة لإعادة بناء شراكة بين تونس وبقية البلدان الإفريقية في مجال تطوير القطاع الطافي وتحقيق الأمن الطاقي .

وللتذكير فإن الجمعية التونسية لمهنيي الطاقة ، هي جمعية تونسية غير ربجية هدفها التفكير في وسائل الحوكمة الرشيدة ودعم المبادرات الرامية إلى تحسين أمن الطاقة

نج





