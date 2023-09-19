Babnet

وزارة الصحة تشدد على ضرورة الاستعداد اللازم للتوقّي من المخاطر الصحية المرتبطة بحدوث فيضانات أو كوارث طبيعية

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 13:26 قراءة: 0 د, 27 ث
      
مثل التأكيد على ضرورة القيام بالاستعدادات اللازمة للتوقّي من المخاطر الصحية المرتبطة بحدوث فيضانات أو كوارث طبيعية أبرز ما تم التطرق اليه خلال اجتماع جمع أمس الاثنين وزير الصحة علي المرابط بعدد من إطارات الوزارة


وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على ضرورة ملازمة اليقظة على مستوى نقاط العبور في نطاق اللوائح الصحية الدولية RSI ومتابعة الوضع الوبائي على الصعيدين الوطني والعالمي
...


وشدد وزير الصحة بالمناسبة على ضرورة المتابعة المخبرية لرصد كافة المتغيرات الوبائية والإحاطة ودعم الأنشطة التكوينية والتحسيسية للفرق الصحية وتوفير وسائل العمل الضرورية لوضعها على ذمة الفرق الميدانية عند الحاجة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273491


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 | 4 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:23
15:43
12:20
06:04
04:37
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-26
36°-27
35°-26
35°-25
29°-23
  • Avoirs en devises
    26349,4

  • (18 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36083 DT        1$ =3,15313 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 sept)   1449,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*