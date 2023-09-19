تأجيل إضراب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية إلى 29 و30 نوفمبر القادم

قررت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه

يومي 20 و21 سبتمبر الجاري داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية إلى 29 و30 نوفمبر القادم، وفق بيان نشرته على صفحتها على

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





...



وجاء قرار التأجيل عقب اجتماع النقابة العامة أمس الاثنين 18 سبتمبر الجاري لتدارس الوضع الصحي العمومي وما آلت إليه المفاوضات مع وزارة الصحة حول اللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 19 جوان 2023.



وأرجعت النقابة تأجيل الإضراب إلى تواصل المفاوضات مع وزارة الصحة ومصالح رئاسة الحكومة و وزارة المالية فيما يخص

الأمر 341 لتوحيد الخط الأول وتسمية الأطباء المباشرين كأطباء عائلة وتمتيعهم بنفس حقوق وامتيازات الأطباء المختصين في طب

العائلة.



وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية قد أصدرت لائحة مهنية في 19 جوان 2023 عبرت فيها عن رفضها لقرار وزارة الصحة الذي يضبط شروط وقواعد الاعتراف بتأهيل الأطباء لممارسة الطب والصادر في 22 ماي 2023.



وانتقدت النقابة إصدار وزارة الصحة للأمر 341 المنظم للدراسات الطبية في 10 أفريل 2019 والذي "استبدل الطب العام باختصاص طب العائلة دون التنصيص على احكام انتقالية يقع بموجبها ادماج الطب العام كطب اختصاص طب العائلة كما وقع في عديد البلدان".