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بطولة فرنسا: ليل يفرط في تقدمه ليتعادل 2-2 مع رين

Publié le Dimanche 17 Septembre 2023 - 07:23 قراءة: 0 د, 30 ث
      
فرط ليل في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه ستاد رين في بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم اليوم السبت.
ويحتل ليل المركز الخامس بثماني نقاط متقدما بنقطة واحدة على رين سادس الترتيب.
وافتتح المدافع ليني يورو البالغ عمره 17 عاما التسجيل للفريق الضيف بتسديدة مباشرة بعد ركلة حرة من ريمي كابيلا في الدقيقة 33.
وساهم كابيلا في الهدف الثاني عندما أرسل تمريرة إلى يورو الذي حولها باتجاه المرمى ليهز بافودي دياكيتي الشباك.
...

وقلص لورينز أسينون الفارق لرين بتسديدة من فوق الحارس لوكا شافالييه في الدقيقة 74.
وصنع أسينون الهدف الثاني للبديل إبراهيم صلاح (22 عاما) قبل دقيقة واحدة من النهاية.


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