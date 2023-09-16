Babnet

الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بسيدي بوزيد يندد بظروف العودة المدرسية

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 22:04 قراءة: 0 د, 46 ث
      
عبر الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بسيدي بوزيد، في بيان أصدره اليوم السبت، عن استنكاره للظروف التي حفت بالعودة المدرسية، واعتبر أن هناك "استهداف مباشر" للاتحاد العام التونسي للشغل وضرب للحق النقابي.
وندد بما أقدمت عليه المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من انجاز للأهرامات والتنظيمات البيداغوجية من طرف واحد مما انجر عنه العديد من الإشكاليات منها اكتظاظ الأقسام والعودة الى نظام الفرق والزيادة عن النصاب والنقل الاعتباطية.
ورفض الفرع الجامعي انفراد الإدارة بإجراء الحركة الإنسانية و"التلاعب" بنتائجها وإسناد إدارات المدارس بصفة وقتية وعدم إسنادها حسب القوانين المنظمة والاستغناء عن خطة مساعد مدير وأيضا "تشريد" عدد من المدرسين بدعوى الزيادة عن النصاب.
كما أشار إلى عدم صرف جرايات شهر جويلية لـ 716 معلما ومعلمة وعدم تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لدفعتي 21 و22 وعدم انجاز الإصلاحات والأشغال بالمدارس في آجالها القانونية.
...

وطالب الفرع الجامعي بـ"الإفراج" عن المرتبات المحجوزة وصرف جميع المستحقات المالية المتخلدة وتطبيق القانون المعتمد في الحركة الإنسانية والمنظم لحركة المديرين وفك الاكتظاظ ونظام الفرق.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273368


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 16 سبتمبر 2023 | 1 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:28
15:45
12:21
06:02
04:34
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet37°
28° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-25
41°-25
37°-27
40°-27
34°-28
  • Avoirs en devises
    26372,9

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36724 DT        1$ =3,13630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   1787,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*