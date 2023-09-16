بطولة افريقيا للصغريات لكرة اليد: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الغيني 18-18

تعادلت صغريات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم السبت مع المنتخب الغيني بنتيجة 18-18 ضمن الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الاولى لبطولة افريقيا للعبة لهاته الفئة العمرية والتي تحتضنها القاعة المغطاة محمد االمزالي بالمنستير من 16 الى 23 سبتمبر الجاري .



السبت 16 سبتمبر 2023

المجموعة الاولى



...



الجزائر-نيجيريا 18-28

تونس-غينيا 18-18



الترتيب

1-نيجيريا 3 1

2-تونس 2 1

-غينيا 2 1

4-الجزائر 1 1



المجموعة الثانية

الكونغو الديمقراطية-مصر 0-10 (بالغياب)

انغولا - المغرب 37-15

الترتيب

1-مصر 3 1

-انغولا 3 1

3-المغرب 1 1

4-الكونغو الديقراطية 0 1



الاحد 17 سبتمبر 2023

المجموعة الاولى

غينيا-نيجيريا س 16

تونس-الجزائر س18 و 30 دق

المجموعة الثانية

انغولا-الكونغو الديمقراطية س11

مصر-المغرب س 14

الاثنين 18 سبتمبر 2018 (راحة لكل المنتخبات)



الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

المجموعة الاولى

غينيا-الجزائر س14

تونس-نيجيريا س18 و 30 دق





المجموعة الثانية

المغرب-الكونغو الديمقراطية س11

مصر-انغولا س16



ويتاهل الى الدور ربع النهائي المقرر يوم 20 سبتمبر الجاري كل منتخبات الدور الاول من المجموعتين مع مراعاة الترتيب في نهاية ذلك الدور, حيث يواجه صاحب المركز الاول في المجموعة الاولى صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية و يلتقي المنتخب صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى ثالث المجموعة الثانية ويواجه المنتخب الثالث في المجموعة الاولى ثاني المجموعة الثانية ويلتقي المنتخب صاحب المركز الرابع في المجموعة الاولى صاحب صدارة المجموعة الاولى.