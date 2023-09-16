أريانة: حملة لإدارة حفظ الصحة وحماية المحيط لمراقبة أنشطة المقاهي والمطاعم

تبعا للعرائض الواردة على من طرف الولاية، تولت إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية اريانة، القيام بزيارات ميدانية تفقدية لعدد من المقاهي من الصنف الأول بالولاية.



وأوضح مدير حفظ الصحة وحماية المحيط عصام الماجري في تصريح لوكالة تونس إفرقيا للأنباء، أن هذه الزيارات تمت بهدف معاينة مدى توفر الشروط الصحية في المقاهي ومدى مطابقتها للفصول 12 و13 و14 و15 و 16 و17 من كراس الشروط الخاص بهذا الصنف من المقاهي.





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وأضاف أنه تم استدعاء أصحاب هذه المقاهي للحضور بمقر إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية اريانة، مصحوبين بمختلف الوثائق المتعلقة بالمحلات المستغلة من طرفهم، على أن يتم لاحقا إعلام سلطة الاشراف بتقرير مفصل حول النقائص المسجلة.



وترتكز هذه المعاينات، وفق المتحدث، على الفصول القانونية المنظمة لأنشطة المقاهي والمحلات المماثلة لها، والفصول القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار، وبحذف رخص ومراجعة موجبات إدارية تخص بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية، والفصول المتعلقة بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية.



من جهة أخرى، قام فريق المراقبة الصحية بإدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بحملة لمراقبة المطاعم، بمنطقة برج البكوش بأريانة المدينة، تم خلالها ضبط عدة اخلالات صحية و تحرير 3 محاضر صنف 2، و4 انذارات، وتوجيه تنابيه شفاهية، وكتابية كما تم استدعاء عدد من أصحاب المحلات لمقر الإدارة لاستكمال الاجراءات المستوجبة.







