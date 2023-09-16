منتدى البحر السادس، يوم 22 سبتمبر الجاري، في بنزرت حول "المحيط والبحر الأبيض المتوسط: عصر الغليان المناخي؟

تحتضن مدينة بنزرت، يوم 22 سبتمبر الجاري، المنتدى السادس للبحر الذي يلتئم هذه السنة حول موضوع "المحيط والبحر الأبيض المتوسط: عصر الغليان المناخي؟ ".



وسيقوم حوالي أربعين خبيرا من مركز التفكير الاستشرافي "محيط 2050" وهو أول مركز تفكير مخصص للقضايا البحرية، خلال هذا المنتدى، بتحليل ظاهرة "الغليان المناخي"، وهو مصطلح استخدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش للتعليق على الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة الذي شهده العالم خلال صائفة 2023 قائلا إن "كوكبنا عانى للتو من موسم من الغليان. إنه الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق".





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كما سيعمل الخبراء خلال المنتدى على تحليل وتوثيق العواقب المدمرة لهذه الظاهرة على النظم البيئية البحرية وسكان المناطق الساحلية.

وستشكل الدورة السادسة لمنتدى البحر أيضا فرصة للحوار والتبادل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط: بنزرت في الجنوب ومرسيليا في الضفة الشمالية.





ومن المنتظر أن يتناول المنتدى بالنقاش عدة مواضيع منها "المحيط 2050 كما نريده" و"البحر الأبيض المتوسط: بحر في حالة غليان"، كما ستقدم مجموعة "أوشن 2050"، "إعلان بنزرت" وهي خارطة طريق رمزية تعكس التزام المنتدى المتواصل بتعزيز الحلول المبتكرة والمساهمة في مواجهة التحديات المرتبطة بالمحيطات على الصعيد العالمي.

يشار إلى أن المنتدى العالمي للبحر - بنزرت، يحافظ، وللسنة الثانية على التوالي، على طبيعة اجتماعات العمل المغلقة والتي تسمح بالمشاركة فعليا أو عن بعد حتى الجلسة الختامية وهي جلسة سيتم خلالها قراءة التوصيات الصادرة عن مركز التفكير الاستشرافي "محيط 2050".





وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد أعلن خلال شهر جويلية 2023 ، أن "عصر الاحتباس الحراري قد انتهى، وحل محله عصر غليان المناخ"، موضحا أن الهواء يمكن أن يصبح غير قابل للتنفس والحرارة لا تطاق إذا لم يحدث شيء لوقف هذه الظاهرة"